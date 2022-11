Antre du PSG depuis 1973, le Parc des Princes pourrait ne plus être le théâtre des Rouge & Bleu. En effet, dans un conflit froid avec la mairie de Paris, les dirigeants du club de la capitale envisageraient sérieusement de quitter le stade de la Porte de Saint-Cloud, et ce dans la volonté d’avoir un plus grand stade.

En pleine Coupe du Monde 2022, l’information nous parvient d’outre-Atlantique et plus précisément du média américain Bloomberg. Le Paris Saint-Germain pourrait ne plus élire domicile au Parc des Princes. C’est dans la volonté d’évoluer dans une enceinte plus grande que l’idée a émergée dans l’esprit des décideurs du club de la capitale. En effet, ces derniers souhaitent agrandir le Parc des Princes depuis un temps, afin que le stade de la Porte de Saint-Cloud atteigne une capacité de 60 000 places. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi et ses équipes se heurtent aux attentes jugées trop élevées de la mairie de Paris qui, selon le journaliste britannique Ben Jacobs, réclamerait quatre fois la valeur du stade afin de le céder totalement au PSG. En effet, selon L’Equipe, c’est près de 350 millions d’euros qu’attendrait la mairie de Paris. Un espoir trop important pour le board parisien quand on sait que ce dernier a dépensé la somme de 85 millions d’euros pour la rénovation du Parc des Princes dans le cadre de l’Euro 2016. Car oui, la direction du Paris Saint-Germain n’entamera pas de travaux d’agrandissement en n’étant pas propriétaire de son stade. Une volonté qui peut se comprendre quand on sait que les décideurs du club de la capitale sont prêt à injecter 500 millions d’euros pour des travaux au Parc des Princes. A ce sujet, le président Nasser Al-Khelaïfi a déclaré : « Paris mérite un meilleur stade. Ma première option est de ne pas bouger. Mais la ville de Paris nous pousse à déménager« .

Le Stade de France, une option sérieuse ?

En faisant face à cette situation avec la mairie de Paris dans le cadre de discussions qui, selon Goal.com, se tiennent depuis près de 4 ans, les dirigeants parisiens envisageraient donc de tout simplement quitter le Parc des Princes. Cependant, en plus d’évoluer dans un plus grand stade, il semblerait que le board Rouge & Bleu souhaiterait être propriétaire de sa propre antre. En ce sens, le Stade de France est une option. En effet, toujours selon notre confrère d’outre-Manche, Ben Jacobs, le gouvernement français serait à la recherche d’un repreneur pour le théâtre de Saint-Denis (93), et le PSG envisagerait sérieusement de faire une offre. Une occasion qui pourrait se présenter après 2025 selon le site Goal.com, tant l’Etat français souhaite cesser la concession d’exploitation de l’enceinte de l’Equipe de France par les entreprises Vinci et Bouygues.

Par ailleurs, le club de la capitale aurait une dernière option afin de satisfaire son souhait et ses besoins, deux sites de constructions envisagées : Ajouté un stade à Poissy (78) dans le chantier de construction de son nouveau centre d’entraînement, ou l’hippodrome de Saint-Cloud (92). Deux éventualités avancées par nos confrères du journal L’Equipe.

A l’heure où le désengagement des propriétaires qataris du Paris Saint-Germain fait parler de lui, la volonté d’acquérir son propre stade combinée à l’imminente ouverture du nouveau centre d’entraînement de Poissy (78) (prévue pour la saison 2023/2024) vont à contre-sens des dernières rumeurs à ce sujet.