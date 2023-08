PSG : De l’optimisme pour un transfert de Marco Verratti ?

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le PSG semble avoir tranché définitivement au sujet de son milieu de terrain Marco Verratti en ne le convoquant pour aucun des deux premiers matchs de Ligue 1 face à Lorient (0-0) et Toulouse (1-1). Alors que le club Qatari Al Arabi est entré dans la danse pour l’Italien, les planètes pourraient finalement s’aligner pour que le PSG et l’Arabie saoudite (notamment Al Ahli et Al Hilal) trouvent un accord sur l’indemnité de transfert.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Marco Verratti. Alors que l’incertitude planait quant à son départ en Arabie Saoudite, notamment en raison de la complexité des négociations avec Al Hilal (le PSG ne trouvait pas d’accord sur l’indemnité de transfert) et avec Al Ahli (le club semblait s’être retiré des négociations après que l’entourage du joueur soit revenu à la charge avec une contre-proposition). « Une situation qui n’a pas plu aux dirigeants saoudiens qui ont mis sur pause les discussions en attendant de voir l’évolution de leurs autres pistes au milieu de terrain », rapportait d’ailleurs L’Equipe.

En bon opportuniste, le Qatar et Al Arabi s’était positionné hier et les discussions entre les deux clubs étaient aux étapes cruciales des négociations, après les présumés échecs des clubs saoudiens, rapportait Fabrizio Romano. Finalement, La Gazzetta dello Sport et le journaliste français Guillaume MP révèle que l’optimisme est de mise pour un accord entre le PSG et l’un des deux clubs saoudiens.

Gazzetta : Marco #Verratti est courtisé par Al Hilal et Al Ahli. Le milieu du #PSG est en passe de dire oui, même si les clubs n’ont offert pour l’instant “que” 45M. Paris réclame 80. Optimisme pour un accord à mi-chemin : 60M bonus inclus. Salah vers Al-Ittihad : 100M pour… pic.twitter.com/8pjdavDLOa — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 24, 2023

Compromis autour de 60M€

Alors que Al-Hilal avait déjà obtenu un accord de principe avec Verratti, les clubs saoudiens peinaient à satisfaire les exigences financières de Nasser Al Khelaïfi et des dirigeants parisiens, qui réclamaient au moins 80M€, quand les clubs saoudiens n’avaient offert que 45M€. Toujours d’après La Gazzetta, un compromis pourrait être trouvé autour de 60M€.

À 8 jours de la fermeture du marché des transferts – le 31 août à 23h59 – le futur de Marco Verratti est toujours aussi incertain. Pour l’heure, petit hibou continue toujours de s’entraîner avec le groupe principal des Rouge & Bleu, sans disputer les matchs pour autant. Avec Gabri Veiga qui rejoint Al Ahli, peut être qu’Al Hilal aura plus de chance de signer l’Italien. Si Verratti rejoint Al Hilal, il retrouvera Neymar, et formera une triplette intéressante au milieu de terrain avec Sergei Milinkovic Savic et Ruben Neves.