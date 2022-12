Pour sa dernière rencontre de l’année 2022, le PSG s’est imposé (2-1) face au RC Strasbourg. L’occasion pour le club de la capitale d’aborder sa première rencontre de 2023 sur la pelouse du RC Lens avec 7 points d’avance sur son dauphin Sang & Or.

En effet, ce dimanche 1er janvier (20h45 sur Prime Video), le Paris Saint-Germain affronte le RC Lens. Les nordistes, après avoir concédé le nul (0-0) sur la pelouse de l’OGC Nice cette semaine, sont à 7 points du leader parisien. Un scénario qui offre un choc de Ligue 1 Uber Eats entre le premier et deuxième du championnat de France. Pour cette affiche, Christophe Galtier devra faire sans plusieurs joueurs de son effectif. Le premier d’entre eux, Neymar. La star brésilienne a été exclu à l’heure de jeu face au RC Strasbourg et sera donc suspendu face aux Sang & Or. Leo Messi est lui attendu au début du mois de janvier et sera sans grande surprise absent au Stade Bollaert-Delelis ce dimanche. Les autres absents sont ceux de longue date : Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, ou encore Danilo Pereira. Cependant ce vendredi, à l’entraînement collectif, d’autres joueurs ne répondaient pas à l’appel selon les informations de nos confrères de L’Equipe. Déjà absent face au RCSA ce mercredi au Parc des Princes, Juan Bernat n’est pas apparu avec ses coéquipiers sur la pelouse du Camp des Loges. Hugo Ekitike, touché au genou face aux Strasborgeois a également été préservé.

🚨 | Hugo Ekitike était absent de l’entraînement du jour suite à un coup reçu au genou contre Strasbourg et a été préservé « par précaution » ❌🇫🇷



📲 L’Équipe #PSG pic.twitter.com/PvJ9HOeVzE — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 30, 2022 Twitter : @CanalSupporters

En ce sens, lors de la mise en place du jour, c’est Nordi Mukiele qui a tenu le flanc gauche de la défense, laissant le côté droit à Achraf Hakimi. Sur le plan offensif, Christophe Galtier a aligné au centre Ooredoo, une attaque composée de Kylian Mbappé, Carlos Soler et Pablo Sarabia pour préparer le choc face au RC Lens.