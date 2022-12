Lors du match contre Strasbourg (2-1), Neymar a reçu deux cartons pratiquement coup sur coup et a laissé ses coéquipiers du PSG à 10 contre 11 pendant trente minutes. Réuni ce vendredi, la commission de discipline a dévoilé sa sanction.

De retour sur les terrains de Ligue 1 contre Strasbourg mercredi soir (2-1), Neymar n’aura joué que 60 minutes sur celui du Parc des Princes. Le Brésilien (30 ans) avait mis un coup avec sa main sur le visage de Thomasson avant de simuler quelques minutes après. Pour ces deux actions, il a pris deux jaunes et a donc été expulsé. Exceptionnellement, la commission de discipline de la LFP s’est réunie ce vendredi. Et alors qu’il aurait pu être sanctionné de deux matches de suspension, au vu de son passif et de son attitude de colère et de frustration envers l’arbitre Clément Turpin, l’international brésilien a écopé d’un match ferme. Il manquera donc le choc contre Lens dimanche soir (20h45).

Marco Verratti aussi suspendu

Mais ce ne sera pas le seul joueur du PSG suspendu lors des prochains matches. Averti contre Strasbourg, Marco Verratti a pris son troisième carton jaune en moins de 10 matches. Il écope aussi d’un match de suspension. Mais comme sa sanction prendra effet à partir du mardi 3 janvier à minuit, le milieu de terrain italien manquera le 32es de finale de la Coupe de France le vendredi 6 janvier contre Châteauroux.