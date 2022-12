Après son succès contre Strasbourg mercredi soir, le PSG retrouve déjà les terrains dimanche soir (20h45, Prime Video) avec le déplacement à Lens dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 Deux jours avant ce choc, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG retrouve le rythme effréné de sa saison 2022-2023. Après s’est imposé en toute fin de match contre Strasbourg (2-1), le club de la capitale retrouve la Ligue 1 dès dimanche soir avec un déplacement au Stade Bollaert pour le choc de la 17e journée entre le premier et son dauphin. Deux jours avant cette rencontre, Christophe Galtier était présent devant la presse. Pelé, les absences de Neymar et Messi à Lens, El Chadaille Bitshiabu, le match contre Lens, il a évoqué toute l’actualité du PSG. Extraits choisis…

Lens (PSG TV)

« C’est une belle affiche pour démarrer cette nouvelle année, dans une ambiance extraordinaire avec nos supporters. Ça va être un match rythmé et engagé. C’est une équipe s’améliore chaque saison avec leur entraîneur. »

Franck Haise (PSG TV)

« C’est un très bon manager, un très bon tacticien et une très bonne personne sur un plan humain. Il fait progresser son équipe chaque saison avec un modèle de jeu clairement identifié mais il améliore les défauts que Lens pouvaient avoir il y a deux ans. Ça devient une équipe redoutable de notre championnat. »

Le réveillon (PSG TV)

« J’avais l’idée de mettre un entraînement à 21h30 le 31. Je plaisante. C’est la première fois que ça nous arrive (jouer le 1er janvier, ndlr). en France. J’ai une totale confiance en mes joueurs. Un entraînement très sérieux est prévu demain matin. Je sais qu’il y aura du monde chez mes joueurs pour fêter la nouvelle année. On est vigilants sur les consignes. Il faudra faire attention à l’alimentation, aux heures de coucher. Mais ce sont des joueurs de très haut niveau. »

La nette domination du PSG en Ligue 1

« On n’est pas trop fort, on gagne des matches mais ils sont toujours difficiles. Face à Strasbourg, on a gagné dans une situation compromise, en infériorité numérique. Arracher les victoires dans la difficulté, c’est bon. Lens / PSG, c’est une affiche parce que Lens fait un parcours magnifique, ils sont sur une très grande dynamique. Haise a amélioré son jeu saison après saison. Il y aura une ambiance extraordinaire avec les supporters lensois plus nos nombreux supporters. Tous les ingrédients pour que ce soit une grande soirée. »

Les absences de Neymar et Messi

« Ce n’est pas anodin. On connaît leur importance dans notre jeu. Avec la suspension de Neymar, je me suis plongé sur la manière dont nous allons animer notre jeu et notre équipe sur le plan offensif. On a travaillé avec les joueurs et le staff mais j’ai une idée assez claire sur ce que je vais demander à mes joueurs et comment je vais les positionner. »

Les difficultés contre Strasbourg

« Notre plan était de jouer à l’intérieur. Il y avait beaucoup de mobilité à l’intérieur face à Strasbourg, on a pris de la position sans avoir de mouvement et on a été contrarié. Ça peut être lié à la densité adverse ou au fait qu’on n’a perdu notre mobilité à la reprise. Le fait de ne pas avoir un latéral gauche de formation nous a empêchés de passer sur ce côté. »

Le mercato

« Je suis très heureux et satisfait de mon effectif. Il n’y aura pas d’arrivée s’il n’y a pas de départ. À l’heure actuelle, on n’a pas de joueurs qui ont demandé à aller voir ailleurs, ça veut dire qu’ils sont bien ici. Mais ce n’est que l’ouverture du mercato, ça va être long, nous avons beaucoup de matchs. Il peut se présenter un joueur pas satisfait de son temps de jeu et on peut discuter des possibilités. Recruter un défenseur ? Ce n’est pas d’actualité. Nous avons un jeune joueur El Chadaille. Il a un potentiel énorme. Aller chercher un défenseur à cette période ce serait lui bloquer l’espace. C’est une volonté du club de promouvoir nos jeunes talents. »

Pelé

« Les joueurs en ont parlé d’autant que nous avons des joueurs brésiliens, Marquinhos et Neymar. C’est un joueur qui a marqué le football mondial. Même si je ne l’ai jamais vu jouer, il était précurseur dans le jeu et sur le plan athlétique. Il a accompagné toutes les générations et il accompagnera encore longtemps les autres générations, Un tel palmarès, une telle qualité de jeu. Il était aimé du monde entier. »

Lens

« Je sais que face aux grosses écuries de la Ligue 1, ils ont été performants mais ils sont devenus une grosse écurie de la Ligue 1. Ils ont le droit de croire, d’espérer et de rêver à une saison extraordinaire. De par leur nombre de points et leurs qualités, à mes yeux, c’est l’adversaire le plus compliqué que nous allons jouer en Ligue 1. »

Le réveillon

« On va rester dans notre routine, on va s’entraîner demain avant de rejoindre Lens dimanche matin. Il y a les questions habituelles: que va-t-il se passer chez les joueurs le 31? Vont-ils avoir un repas adapter au 31 ou à la veille d’un match? Vont-ils se coucher tard? Vont-ils boire un peu d’alcool? Ce sont des joueurs de très haut niveau et j’ai entièrement confiance en eux. C’est le premier contre le second, on va devoir faire un match plein pour l’emporter. Mais Lens a aussi cette problématique. »

Mbappé

« Le fait d’être rentré aussi rapidement et d’avoir une telle envie de gagner et d’emmener l’équipe pour gagner dénote de son état d’esprit. Kylian est très dynamique, très investi dans le rôle d’un joueur qui grandit semaine après semaine. Il a joué 56 matchs et marqué 56 buts en 2022. Quelle chance nous avons d’avoir un joueur comme ça.«

Ilyes Housni

« Il est dans le groupe élite depuis un petit moment et il est maintenant de manière régulière à l’entraînement avec nous. Il sera maintenant régulièrement dans le groupe élite, c’est un joueur atypique et qui a d’énormes qualités. »