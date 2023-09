PSG / Dortmund : Edin Terzic dithyrambique envers le PSG

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund s’est incliné contre le PSG (2-0). Dans un match où il ne s’est pas montré dangereux, le club allemand a souligné la performance de son adversaire du soir, par l’intermédiaire de son entraîneur Edin Terzic.

Après un début de saison poussif (trois nuls, une victoire), le Borussia Dortmund se déplaçait sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le PSG dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Lors de cette rencontre, les Allemands ont été complètement dominés par les joueurs de Luis Enrique, ne se montrant pas dangereux. Les Parisiens ont eu la possession du ballon et les meilleures occasions, et ont concrétisé leur domination avec des buts de Kylian Mbappé, sur penalty, et Achraf Hakimi. À l’issue de la rencontre, Edin Terzic, le coach du BVB, a reconnu la supériorité de son adversaire du soir.

« On a besoin d’apprendre de ce match »

A voir aussi : PSG / Dortmund : Les notes des joueurs parisiens

« Ils ont fait un grand match, c’était un PSG très uni. On les a trop respectés en première période, il faut du courage face à une équipe pareille. On n’avait pas assez de confiance, on a perdu beaucoup d’énergie. On a mal démarré en seconde période, on a eu deux-trois moments pour marquer, mais on ne méritait pas de gagner, assure le coach allemand au micro de RMC Sport 1. C’est une grande équipe avec des grands joueurs. Ils sont favoris dans ce groupe. On a besoin d’apprendre de ce match. On n’a pas donné tant d’occasions que ça, mais c’est la Ligue des champions.«