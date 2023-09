Depuis jeudi, le PSG connaît son groupe de Ligue des champions avec des adversaires de gros calibre. Et le club parisien débutera la compétition par un choc face au Borussia Dortmund au Parc des Princes.

Avec cette fin de mercato estival qui s’est conclue en beauté avec l’arrivée de Randal Kolo Muani, le PSG de Luis Enrique est bien armé pour répondre aux objectifs de la saison 2023-2024. Et en Ligue des champions, les Rouge & Bleu ont hérité du « groupe de la mort » avec le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Newcastle.

À voir aussi : Le PSG profite de l’élimination de l’OM en Ligue des champions

PSG – BVB en ouverture de la phase de groupes

Et ce samedi matin, l’UEFA a dévoilé le calendrier complet de cette phase de groupes de Ligue des champions. Et le club parisien débutera sa compétition au Parc des Princes face au Borussia Dortmund le mardi 19 septembre à 21h. Cette phase aller se poursuivra avec un déplacement à St James’ Park pour affronter Newcastle le 4 octobre avant la réception de l’AC Milan trois semaines plus tard (24 octobre). Pour la phase retour, les Rouge & Bleu débuteront par un déplacement à San Siro pour défier les Rossoneri (7 novembre) puis enchaîneront avec le dernier match au Parc contre Newcastle (28 novembre). Les hommes de Luis Enrique termineront leur phase de groupes avec un déplacement sur la pelouse du BVB le 13 décembre prochain. Pour rappel, les matches du PSG seront diffusés sur Canal Plus et RMC Sport.

Le calendrier du PSG en C1

Mardi 19 septembre : PSG / Dortmund (21h)

(21h) Mercredi 4 octobre : Newcastle / PSG (21h)

(21h) Mercredi 25 octobre : PSG / AC Milan (21h)

(21h) Mardi 7 novembre : AC Milan / PSG (21h)

(21h) Mardi 28 novembre : PSG / Newcastle (21h)

(21h) Mercredi 13 décembre : Dortmund / PSG (21h)