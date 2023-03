Dans son programme de la semaine publié aujourd’hui, le PSG a indiqué que ce lundi était un jour de repos pour ses joueurs. Cependant, tous ne le voient pas du même œil.

En effet, après la victoire (1-2) sur la pelouse du Stade Brestois à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats, les joueurs de Christophe Galtier profitent du seul jour de repos de leur semaine ce lundi. Si certains s’empressent de voyager à l’étranger à l’image de Juan Bernat qui a regagné l’Espagne et plus précisément Valence, sa ville d’origine, d’autres en ont profité pour s’entraîner davantage. C’est le cas d’Hugo Ekitike. Le jeune attaquant de 20 ans peine à s’imposer et se faire une place au sein de l’effectif Rouge & Bleu, mais ne semble pas baisser les bras pour autant. Le numéro 44 du PSG a publié un cliché aujourd’hui sur son compte Instagram en direct du Camp des Loges légendé « C’est un état d’esprit !« . Une façon de communiquer pour Hugo Ekitike qui parle en sa faveur au moment d’évoquer la volonté dont il fait part.

Image : Instagram @hekitike

Dans un second post, l’ancien du Stade de Reims s’affiche en compagnie de Nordi Mukiele. Touché au mollet, le défenseur parisien est également présent au Centre Ooredoo afin de poursuivre ses soins.