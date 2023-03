Agacé par les rumeurs, Neymar ne compte pas quitter le PSG

Après son élimination en Ligue des Champions, le PSG prépare la suite et la saison prochaine dès maintenant. En ce sens, des dossiers comme les prolongations de Lionel Messi et Sergio Ramos seront à suivre de près, mais aussi celui de l’avenir de Neymar.

A 31 ans, Neymar est actuellement en convalescence après s’être fait opérer à la cheville droite le vendredi 10 mars dernier. Un acte chirurgical qui devrait lui permettre de retrouver des ligaments plus solides et d’être au maximum épargné par les entorses à répétition. Pour cela, le numéro 10 du PSG devrait être écarté des terrains entre trois et quatre mois. Une longue absence qui nourrira les différentes spéculations qui existent déjà autour de son avenir. Le joueur lui-même n’apprécierait pas les différentes rumeurs à ce sujet selon Goal Brasil. En effet, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, Neymar a bien l’intention d’aller jusqu’au bout de son bail le liant au club de la capitale, afin de passer une décennie entière sous les cieux parisiens. Le Brésilien a bien conscience qu’il sera difficile de trouver un autre club capable de s’aligner sur le plan financier. Pour rappel, son salaire est estimé aujourd’hui à 3 millions d’euros par mois, soit 36 millions d’euros annuels.

🚨 | Neymar n’a pas apprécié les rumeurs concernant un possible départ du PSG l’été prochain et ne prévoit pas de partir… À moins d’une offre irrefusable 🤝🇧🇷



@GoalBR

En ce sens, sauf en cas d’offre impossible à refuser, Neymar devrait vraisemblablement poursuivre l’aventure au Paris Saint-Germain. Une information qui va dans le même sens de celle du journal britannique The Athletic qui affirme que le joueur souhaite terminer sa carrière en tant que Parisien. Le club de la capitale devra se tourner vers d’autres gros salaires afin de répondre aux obligations de diminuer sa masse salariale astronomique.