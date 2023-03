Après son élimination prématurée en Ligue des Champions, le PSG s’apprête à vivre des mois agités en coulisse. Parmi ces agitations, le marché des transferts de l’été 2023 sera l’attraction majeure. Les prolongations de contrat de Sergio Ramos et Lionel Messi occuperont une place centrale dans les réflexions des dirigeants du Paris Saint-Germain.

Lionel Messi et Sergio Ramos arrivent en fin de contrat en juin 2023 avec le PSG, et semblent vouloir poursuivre l’aventure en Rouge & Bleu. C’est en tous cas ce qu’affirme le média de sport argentin Olé dans ses colonnes aujourd’hui concernant le champion du monde 2022. Ce dernier souhaiterait poursuivre au mois une saison de plus en Europe en jouant le Ligue des Champions, afin d’être prêt pour la Copa America qui se jouera l’été 2024. Cependant, sur le Vieux Continent, rares sont les clubs capables de s’aligner sur le plan financier. C’est ainsi que La Pulga ne dispose que de l’offre du Paris Saint-Germain, seul club avec qui les discussions sont engagées. Lors de sa première saison à Paris, le septuple Ballon d’Or a perçu à l’année 30 millions d’euros, avant de voir ses émoluments passés à 40 millions d’euros pour la seconde saison. Concernant Sergio Ramos, les derniers échos de la presse rapportent également une volonté du joueur de continuer à évoluer au plus haut niveau, et rempiler avec le Paris Saint-Germain ne serait pas pour déplaire au défenseur central.

Des volontés en suspens ?

Par le biais de déclaration publique, le PSG et Luis Campos affirment discuter au sujet d’une prolongation avec Lionel Messi. Si la volonté semble présente de part et d’autre, l’UEFA ne verrait pas ces prolongations de contrat d’un bon œil. En effet, en faisant signer de nouveaux baux à ses deux stars, le Paris Saint-Germain s’exposerait à des sanctions liées au fair-play financier. Le Daily Mirror avance comme potentielle sanction l’impossibilité de recruter l’été prochain, mais aussi la réduction de sa liste de joueurs UEFA de 25 à 23 éléments. L’objectif pour le club de la capitale devant la plus haute instance européenne du football est de drastiquement réduire sa masse salariale avant l’exercice 2024/2025. Le risque à long terme est comme souvent, l’expulsion de toutes compétitions européennes. Les choix que fera l’état major du Paris Saint-Germain seront à suivre de près tant ils auront un réel impact sur le plan sportif à court terme, sur le mercato d’été 2023, mais aussi sur le plan économique à moyen/long terme.