PSG / FC Bayern : les notes des Parisiens

La première réaction ce soir, c’est OOOOOUUUUUUIIIIIII !! Oui le PSG a perdu, oui il est qualifié pour les demi-finales de l’UEFA Champions League 2021. Une réelle performance face au tenant du titre malgré le 0-1 assez injuste tant les Rouge & Bleu ont eu des occasions de marquer. Neymar (élu homme du match) a tout de même touché trois fois du bois, ce qui est rare. Mais ce qu’on retient ce soir, c’est que le PSG confirme qu’il est un club du top 4 continental après avoir battu au passage Manchester United, le Barça et le Bayern. Ce qu’on retient, c’est que le PSG est bien une équipe qui combat ensemble. Individuellement, il faut saluer l’immense match du tandem Gueye-Paredes. Il faut féliciter les lutteurs Danilo-Kimpembe. Il faut dire bravo à Dagba qui avait fort à faire avec Coman et Davies. On a retrouvé Di Maria, Neymar a été top, Mbappé est resté sur sa dynamique, Navas a fait des parades. Merci Messieurs !

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas 7 / Dagba 7 / Danilo 7 / Kimpembe 7 / Diallo 6,5 / Paredes 8 / Gueye 8 / Di Maria 8 / Neymar 8 / Draxler 6,5 / Mbappé 8