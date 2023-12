PSG / FCN : Le onze idéal de la rédaction CS

Demain (21h00), le Paris Saint-Germain donne rendez-vous au FC Nantes au Parc des Princes pour le compte de la quinzième rencontre de Ligue 1 Uber Eats. Avant de connaître les titulaires de Luis Enrique qui débuteront, la rédaction de Canal Supporters dévoile son onze idéal !

À quelques heures du coup d’envoi de la rencontre face au FC Nantes, le doute plane autour du onze cuisiné par Luis Enrique. Avec les absences et retours de blessure, l’entraîneur doit faire avec un groupe qui devra prendre ses marques. Avant le rendez-vous décisif en Ligue des Champions face à Dortmund, les joueurs de la capitale auront à cœur de continuer leur domination en Ligue 1 face aux Canaris.

Une défense qui se cherche toujours

Avec son traditionnel 4-3-3, Luis Enrique sera en charge de trouver la bonne recette pour préparer au mieux la rencontre face au BVB, avec une défense qui se cherche encore. Dans le couloir droit, Achraf Hakimi devrait répondre présent. Pour composer la charnière, Danilo Pereira et Milan Skriniar, déjà associés lors de la rencontre face à Newcastle (1-1), pourraient être retenue. À noter que la titularisation du Slovaque face à Dortmund en Ligue des Champions ne fait aucun doute. Tout juste revenu de blessure, Marquinhos pourra gratter quelques minutes de jeu pour retrouver les terrains. Mais pas question de précipiter son retour, une entrée en jeu en cours de match suffira pour limiter la rechute. Sur le côté gauche, pas de grande surprise, Lucas Hernandez devrait garder son poste. Enfin, Gianluigi Donnarumma, suspendu pour deux rencontres laisse la place à Arnau Tenas. Le portier catalan, auteur d’une belle performance contre le Havre, aura l’occasion de confirmer ses bons débuts avec le PSG.

🚨🗣️ « Hakimi ? Il est absent aujourd’hui pour des raisons personnelles mais il sera dans le groupe pour affronter le FC Nantes » ✅🇲🇦



[Luis Enrique en conférence de presse]#PSGFCN

Milieu et attaque complémentaire

Au milieu de terrain, les absences sont plus problématiques. Fabian Ruiz, touché à l’épaule lors de la précédente journée de championnat, ne sera pas de la partie. Luis Enrique devra faire Manuel Ugarte, Kang-In Lee et Vitinha. Dans un milieu pointe basse, le Sud-Coréen et le Portugais accompagneront la ligne offensive, combinant avec les ailiers. Warren Zaïre-Emery, fraîchement de retour à l’entraînement, pourra, lui aussi, faire son entrée en cours de rencontre, avec comme objectif de débuter face au BVB Dortmund. Offensivement, les options sont plus nombreuses. Par contre, Luis Enrique devra faire attention à ses joueurs à disposition pour le grand choc de Ligue des Champions. En effet, Ousmane Dembélé ne sera pas du voyage, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. L’entraîneur du Paris Saint-Germain devra donc réfléchi à la préparation de la rencontre pour décider de ses attaquants. Malgré tout, les joueurs de la capitale doivent garder le rythme. L’attaquant français devrait alors commencer la rencontre, à droite de Kylian Mbappé au poste de numéro 9. C’est sur le couloir gauche que la rotation devrait se faire, avec la titularisation de Bradley Barcola. D’abord dans le onze de départ, l’international Espoir Français devrait laisser sa place à Randal Kolo Muani pour permuter avec Kylian Mbappé.

Le XI de la rédaction

Arnau Tenas – Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Milan Skriniar, Lucas Hernandez – Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Vitinha – Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Bradley Barcola