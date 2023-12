PSG / FCN – Un huis clos à venir pour la Tribune Auteuil ?

Hier soir, les supporters du PSG ont encore une fois répondu présent. Mais l’utilisation de fumigènes et de feux d’artifice pourrait leur coûter cher.

Lors de la victoire du PSG contre Nantes hier soir pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1 (2-1), les supporters parisiens ont encore une fois répondu présent. Ils ont déployé de magnifiques tifos et ont également donné de la voix pour aider leur équipe à remporter la rencontre contre les Nantais et préparer aux mieux le crucial déplacement à Dortmund mercredi soir en Ligue des champions. Pour fêter le dixième anniversaire du groupe ultras Parias Cohortis, les supporters ont utilisé des fumigènes et des feux d’artifice. Le Virage Auteuil pourrait être sanctionné pour ça.

Une possible deuxième sanction pour le Virage Auteuil cette saison

Sur son site internet, l’Equipe indique que « comme souvent pour ce genre de célébration, des fumigènes ont aussi été allumés. Un feu d’artifice a également été tiré alors même que le match n’était pas encore terminé, à grands renforts de fusées. » Le quotidien sportif indique que pour des faits similaires, des tribunes ont été fermées un ou plusieurs matches. Si cela devait arriver, ce serait la deuxième fois que le Virage Auteuil se verrait sanctionner d’un huis clos après la rencontre contre Strasbourg le 21 octobre dernier (3-0) pour des chants homophobes entonnés lors du Classico du 24 septembre, largement remporté par les Rouge & Bleu (4-0).