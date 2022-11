PSG Féminin : Le programme des internationales

Les listes des sélectionneurs nationaux continuent de tomber jour après jour pour la Coupe du Monde 2022, et le PSG est souvent concerné. En plus de la plus prestigieuse des coupes dans le football, les sélections féminines mobilisent également les joueuses Rouge & Bleu. Zoom sur le programme des Parisiennes lors de cette trêve internationale.

France

Corinne Diacre a fait appel à quatre joueuses du PSG pour cette semaine de trêve internationale. Ainsi, sont concernées Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Kadidiatou Diani. Les filles de Gérard Prêcheur disputeront la rencontre amicale opposant la France à la Norvège ce vendredi 11 novembre (21h10) en terre espagnole.

Canada

Pour la sélection canadienne, seule Ashley Lawrence représentera les Rouge & Bleu à l’échelle internationale. Celle qui évolue dans l’entrejeu du PSG affrontera le Brésil avec sa sélection. Une rencontre qui se jouera le 15 novembre prochain.

Suède

Amanda Ilestedt prendra part à un long voyage avec la sélection de la Suède. En effet, la défenseure du Paris Saint-Germain ira à l’AAMI Park de Melbourne ce samedi 12 novembre afin d’affronter l’Australie.

Autriche

Marina Georgieva représentera le PSG avec l’Autriche. La défenseure Rouge & Bleu affrontera l’Italie ce vendredi 11 novembre au Stade Guido-Teghil de l’autre côté des Alpes. L’Autriche de Georgieva jouera ensuite à domicile face à la Slovaquie le 15 novembre prochain.

Image : psg.fr

Pays-Bas

Pour les Pays-Bas, c’est Jackie Groenen et Lieke Martens qui représenteront les couleurs Rouge & Bleu à l’internationale. Les Néerlandaises du PSG affronteront le Costa Rica le 11 novembre à Utrecht et le Danemark à Zwolle le 15 novembre.

Suisse

Ramona Bachmann affrontera, comme les Néerlandaises du PSG, le Danemark durant cette trêve internationale. Une rencontre qui se tiendra ce vendredi 11 novembre à la Wefox Arena, en Suisse.