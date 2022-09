Ce soir (18h45, PSG TV Premium), les Féminines du PSG se déplacent sur la pelouse du BK Häcken dans le cadre du deuxième tour des barrages retour de l’UEFA Women’s Champions League. Après avoir gagné dans les dernières minutes lors de la manche aller (2-1), les Parisiennes voudront se faire moins peur et s’offrir un résultat qui leur permettra de poursuivre l’aventure européenne cette saison. Avant cette rencontre, Amanda Ilestedt s’est présentée en conférence de presse. La défenseure centrale s’attend à un nouveau match difficile.

« Häcken est une équipe difficile à affronter«

« Je pense que nous devons être préparés à ce que ce soit un autre match difficile. Häcken est une équipe difficile à affronter, ils sont vraiment physiques et bons dans les duels. Nous nous sommes bien préparées. Je suis vraiment heureuse d’être en Suède et de jouer ici demain. L’objectif est bien sûr de gagner demain et réaliser une belle performance sur le terrain. Nous avons vraiment hâte d’y être. C’est un match vraiment très important. »