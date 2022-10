Demain soir (21 heures), les Féminines du PSG entament leur phase de poules de la Ligue des Champions avec la réception de Chelsea. Un match spécial pour Ramona Bachmann, qui avait rejoint les Rouge & Bleu en provenance du club anglais il y a deux ans.

« C’est toujours particulier de rencontrer un club pour lequel on a déjà joué. C’est un sentiment spécial, mais le jour du match, je ferai bien sûr abstraction, mais ce sera spécial pour moi. On sait que ce sera un grand match, contre un adversaire de qualité, Chelsea est une équipe qui veut aussi remporter la Champions League, louange l’internationale suisse pour PSG TV. Ce sera donc un grand match pour commencer, mais j’ai confiance, parce que nous avons une superbe équipe. »

« Notre objectif est de gagner la Champions League »

L’attaquante des Féminines du PSG qui a également évoqué le groupe relevé en UEFA Women’s Champions League avec Chelsea, donc, le Real Madrid et le club albanais du Vllaznia. « C’est un groupe très intéressant, j’ai regardé le tirage au sort en direct. Un groupe difficile avec de très bonnes équipes, qui chercheront aussi à se qualifier pour les quarts de finale. Ce sera très relevé, mais j’ai confiance en nous pour aller chercher la qualification. Notre objectif ? Nous sommes le Paris Saint-Germain, et notre objectif est de gagner la Champions League. Notre objectif est clair, et nous voulons absolument terminer premières du groupe. »