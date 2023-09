PSG Féminines : Gérard Prêcheur quitte le club

Alors que la saison vient à peine de commencer, l’entraîneur de la section Féminine du PSG, Gérard Prêcheur quitte le club.

À quelques heures du choc face à l’OL, ce dimanche au Parc des Princes, l’entraîneur de la section Féminine du PSG fait ses valises. Arrivé en 2022 pour succéder à Didier Ollé-Nicolle, Gérard Prêcheur n’aura pas eu une aventure parisienne de tout repos. Entre la blessure de Marie-Antoinette Katoto et l’affaire invraisemblable Diallo / Hamraoui, l’entraîneur de 63 ans a quand même porté les Parisiennes jusqu’en finale de Coupe de France, en quart de finale de Ligue des Champions et en lutte face aux Lyonnaises pour jouer le titre de champion jusqu’à l’avant dernière journée de D1 Arkema.

Le nouveau coach

Pourtant, une prolongation d’une saison avait été négociée entre l’ancien entraîneur parisien et le club de capitale au début de l’été. Mais aujourd’hui, selon Le Parisien, c’est sur un commun accord que les deux parties ont décidé de se séparer. C’est son fils, et entraîneur adjoint, Jocelyn Prêcheur, qui reprend les commandes. Une annonce dévoilée ce jeudi, mais qui avait été anticipée depuis plusieurs jours pour les joueuses. Dès le lendemain de la victoire (3-0) en première journée de championnat face à Bordeaux, dimanche 17 septembre, Grace Geyoro et ses coéquipières ont été mises au courant. Une annonce qui devrait être officialisée par le PSG dans la journée, ou demain au plus tard.