Gharbi : « C’est mon rêve de jouer ici pour mon club de cœur »

Le PSG s’est imposé aujourd’hui en match de préparation face à QRM (3-1) au Camp des Loges. Une rencontre post Coupe du Monde qui a permis à certains titi parisien de briller. Auteur d’une bonne prestation récompensée par un but, Ismaël Gharbi est un de ceux-là.

En effet, le titi parisien est celui qui, face à QRM aujourd’hui, a ouvert le score dès la 14e minute. Le meneur de jeu a joué la rencontre dans son intégralité. Un paramètre à prendre en compte pour mettre en relief la place qu’il est susceptible de se faire dans le groupe de Christophe Galtier dans les prochaines semaines et prochains mois. Dans la foulée de cette rencontre de préparation, Ismaël Gharbi s’est exprimé au micro de PSG TV : « Le match s’est bien passé, le plus important c’est la victoire. Bravo à l’équipe, nous nous sommes bien sentis sur le terrain et nous avons fait des choses positives. Nous sommes prêts pour le championnat maintenant. Ces deux matchs amicaux nous ont permis de retrouver notre forme physique. Nous avons remporté ces deux rencontres donc c’est parfait« .

"C'est mon rêve depuis que je suis jeune de jouer ici pour mon club de cœur !" ❤️💙

L’occasion également pour lui de s’exprimer sur sa situation personnelle et de déclarer sa flamme à son club formateur : « Personnellement, je me sens très bien. Comme je l’ai dit il y a un an et demi lorsque j’ai joué mon premier match amical, c’est mon rêve depuis que je suis jeune de jouer ici pour mon club de cœur. Et pouvoir marquer et aider l’équipe à être performante, c’est encore mieux. Bien sûr, en m’entraînant avec une équipe comme celle-ci, je ne peux que continuer à m’améliorer« .