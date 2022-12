Mbappé apte pour PSG / Strasbourg ?

Trois jours après la défaite en finale de Coupe du monde face à l’Argentine, Kylian Mbappé a déjà effectué son retour à l’entraînement du PSG. De bon augure pour une participation face au RC Strasbourg ?

Héros malheureux de la finale de Coupe du monde face à l’Argentine (3-3, T.A.B 4-2), Kylian Mbappé souhaite passer le plus rapidement possible à autre chose. Et l’attaquant de 24 ans est déjà concentré sur la deuxième partie de saison du club parisien. En effet, ce mercredi, le vice-champion du Monde a retrouvé le Camp des Loges, tout comme son ami et coéquipier, Achraf Hakimi, auteur d’un excellent parcours avec le Maroc lors du Mondial. Une décision qui a été prise avec sa direction, comme le rapporte Goal via son site internet. « Lundi, le joueur a pu échanger avec son coach et sa direction sportive et a exposé sa motivation de rejouer rapidement, avouant se sentir bien mentalement mais aussi physiquement. » Sans surprise, le board parisien a vu d’un très bon oeil ce retour afin de remplir les objectifs de cette seconde partie de saison 2022-2023.

🚨 | Kylian Mbappe pourrait être disponible pour le match contre Strasbourg (28/12) 🔴🔵



Le PSG avait prévu qu’un mondialiste pourrait disputer un match 4-5 jours après son retour à l’entraînement ⏳



Galtier compte sur Mbappé face à Strasbourg

Et toujours selon les informations du journaliste de Goal, Marc Mechenoua, la participation de Kylian Mbappé face au RC Strasbourg la semaine prochaine (28 décembre à 21h) est quasi actée. « Et c’est d’ailleurs le souhait de son entraîneur de le voir y participer. » Le champion du Monde 2018 voit ce retour anticipé comme le meilleur moyen de tourner la page après la grande déception de dimanche dernier.

De son côté, RMC Sport confirme aussi que la tendance serait à une participation de Kylian Mbappé pour la réception du RC Strasbourg mercredi prochain, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Le secret de son retour à l’entraînement « était bien gardé et peu de personnes étaient au courant de sa volonté. » Ainsi, voir l’international français fouler la pelouse du Parc des Princes dans une semaine n’a rien d’utopique et il pourrait même enchaîner avec le déplacement au Stade Bollaert le 1er janvier à l’occasion du choc face au RC Lens.

Après la victoire face à Quevilly-Rouen (3-1), le coach des Rouge & Bleu, Christophe Galtier, a tenu à féliciter son attaquant : « C’est aussi un signal fort pour tout le monde, qu’un joueur qui a évidemment pu être déçu de ne pas soulever le plus beau des trophées, même s’il a été meilleur buteur, vienne très rapidement au contact du groupe pour se préparer aux échéances qui arrivent. Evidemment, nous sommes très heureux de son retour. »