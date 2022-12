La Coupe du Monde 2022 terminée, le PSG reprend son quotidien et retrouve les pelouses petit à petit. Ce mercredi 21 décembre, les Rouge & Bleu ont disputé une rencontre amicale face à Quevilly Rouen Métropole. L’occasion pour le groupe de Christophe Galtier de garder le rythme avec la reprise de la Ligue 1 Uber Eats en ligne de mire.

Avant la rencontre, dans la matinée, la surprise a été le retour à l’entraînement de Kylian Mbappé. Le (très) récent finaliste de la Coupe du Monde 2022 s’est présenté au Camp des Loges au lendemain de son 24e anniversaire sans prendre de congé, et donc très en avance sur le timing prévu. C’est au centre d’entraînement des Rouge & Bleu que la partie s’est jouée entre le PSG et QRM. Willy Delajod a donné le coup d’envoi à 12h pour un match à la durée classique de deux fois 45 minutes, contrairement au précédent match de préparation face au Paris FC qui s’est joué en deux fois 30 minutes. Christophe Galtier a pu compter sur plusieurs de ses cadres.

Les compositions officielles

XI du PSG : Donnarumma – Mukiele, Bitshiabu, Ramos, Bernat – Sanches, Verratti (c), Ruiz – Gharbi, Housni, Ekitike Banc : Rico, El Hannach, Fernandez Veliz, Muntu Wa Mungu, Zaïre Emery, E.Mbappé, Kari, Etonde

: Donnarumma – Mukiele, Bitshiabu, Ramos, Bernat – Sanches, Verratti (c), Ruiz – Gharbi, Housni, Ekitike XI de Quevilly : Lemaître – Sissoko, Cissokho, Pendant, Ben Youssef – Pierret, Sangare (c), Bangre, Sidibe – Soumare, Mafouta Banc : Boulais, Thuram, Cissé, Diedhiou, Tegar, Boé-Kane, Bonnet, Gbelle, Smith, Hountondji, Camara, Jung, Tshipamba.

: Lemaître – Sissoko, Cissokho, Pendant, Ben Youssef – Pierret, Sangare (c), Bangre, Sidibe – Soumare, Mafouta

La rencontre s’est soldée par une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 3 buts à 1. Globalement et logiquement dominateurs, les joueurs de Christophe Galtier ont fait la différence dans la première demi-heure. En effet, Ismaël Gharbi ouvre le score dès la 14e minute, copié par Ilyes Housni à la 30e minute. A noter que le second but a été inscrit par le biais d’une passe décisive de Nordi Mukiele. Déjà auteur d’une bonne prestation récompensée par un but face au PFC, le numéro 26 du PSG a rendu une copie plutôt intéressante une nouvelle fois, cette fois-ci récompensée par une passe décisive. Au retour des vestiaires, le titi parisien Ilyes Housni creuse l’écart (3-0 à la 51e) servi par Fabian Ruiz. A l’heure de jeu, Renato Sanches cède sa place à Warren Zaïre-Emery.

🚨 | Le doublé pour Housni ! Belle complicité avec Gharbi au début de l’action ! 3-0 pour le PSG pic.twitter.com/UNPQx3Yo8M — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 21, 2022 Twitter : @CanalSupporters

Christophe Galtier procède à 7 changements à la 70e minute. Gianluigi Donnarumma cède sa place à Sergio Rico, Marco Verratti à Ayman Kari, Sergio Ramos à Vimoj Muntu Wa Mungu ou encore Hugo Ekitike à Ethan Mbappé. A noter la bonne prestation pour les 20 dernières minutes du petit frère de Kylian Mbappé. A près de 10 minutes de la fin du match, Christophe Diedhiou sauve l’honneur pour QRM. La prochaine sortie du Paris Saint-Germain se fera au Parc des Princes, le mercredi 28 décembre à 21h (Canal +) face au RC Strasbourg pour la reprise de la Ligue 1 Uber Eats.