Pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le RC Strasbourg ce mercredi (21h sur Canal +) au Parc des Princes. Une rencontre pour laquelle le coach alsacien était en conférence de presse d’avant match aujourd’hui. Entre réalisme et ambition, Julien Stéphan espère débuter repartir sur de bonnes bases pour cette secondes partie de saison.

Pour ce premier match après la Coupe du Monde 2022, le Paris Saint-Germain accueille donc le RC Strasbourg. Une rencontre pour laquelle le club de la capitale endossera naturellement le costume de favori : « Paris ce n’est pas le lieu idéal pour un nouveau départ mais ça permet de voir le comportement de l’équipe dans la difficulté. On devra montrer une belle force collective […] Il y aura beaucoup de talent et une très très grande équipe en face de nous demain. C’est une occasion pour nous de poser une première pierre dans ce que l’on souhaite faire sur le reste de la saison » a déclaré Julien Stéphan. Et pour poser cette première pierre demain au Parc des Princes, le coach strasbourgeois devra composer sans plusieurs éléments importants de son groupe : « On a des absents, on devra se réorganiser en fonction de ça. Ce sera à d’autres joueurs de prendre le relais« , signifiait-il aujourd’hui en conférence de presse, avant de rappeler la liste de ses joueurs qui ne pourront prendre part à cette 16e journée de Ligue 1 Uber Eats face au PSG : « Seront absents demain : Eiji Kawashima, Thomas Delaine, Colin Dagba, Ronaël Pierre-Gabriel (suspendu), Dimitri Liénard, Nordine Kandil et Maxime Le Marchand« . En prêt au RCSA, le latéral droit et titi parisien Colin Dagba ne pourra donc pas tenir sa place.

🎙️ Matz #Sels : "On a fait de bonnes semaines d’entraînement ensemble. On a bien travaillé lors du stage au Portugal. En jouant contre Paris, on doit être tout de suite dedans !"#PSGRCSA pic.twitter.com/XbVtgdkpfC — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) December 27, 2022 Twitter : @RCSA

Matz Sels, le gardien de but du RC Strasbourg était lui aussi présent en conférence de presse aux côtés de son coach, et a donné son sentiment vis-à-vis de cette rencontre : « Contre Paris, on a souvent réussi à rester dans le match et à leur poser des problèmes même si on n’a pas forcément eu le résultat au bout. Demain, ça ne sera pas facile mais on doit engranger de la confiance pour la suite […] On devra très bien défendre. Pour ramener un bon résultat de Paris, il faut aussi une pointe de réussite. On n’aura peut-être pas beaucoup d’occasions mais il faudra bien les jouer« .