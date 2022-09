Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG s’apprête à affronter la Juventus Turin. L’occasion pour le club de la capitale de laver l’affront face aux turinois, et d’enfin enregistrer une victoire face au club de la Vieille Dame. A un peu plus de 24h de la rencontre, la presse italienne se montre inquiète quant au sort que pourrait réserver l’issue du match face au Paris Saint-Germain. Peu convaincante dans le jeu depuis le début de saison, la Juventus Turin devra hausser le ton si elle souhaite faire un résultat sur la pelouse du Parc des Princes.

En Italie, on en attend davantage

Tuttosport fait sa Une du jour sur la Juventus et espère que l’équipe haussera le rythme face au Paris Saint-Germain. Les Bianconeri auront « besoin de relever leur niveau » et cette rencontre sera peut-être l’occasion de voir briller le jeune Fabio Miretti dans l’entrejeu selon le média transalpin. Massimiliano Allegri devra réagir et demander « avant tout plus d’intensité et de vitesse » dans les phases offensives. Pour autant, malgré les attentes de la presse transalpine, le coach turinois l’assure, le match face au PSG n’est pas « déterminant« . Le technicien italien a déclaré dans la foulée de la dernière sortie de son équipe face à la Fiorentina : « Le PSG ? Soyons réalistes, le match à gagner est celui à domicile contre Benfica« .

Du côté de la Gazzetta dello Sport, on revient sur les anciens parisiens qui désormais ont intégré l’effectif de la Juve. « Paris les a séduit… puis les a abandonné, même si l’histoire n’était pas la même pour tout le monde. Celle d’Angel Di Maria, par exemple, était pleine d’amour et de trophées« , peut-on lire chez nos confrères italiens.

Image : RTL

Adrien Rabiot fera lui aussi son retour dans le groupe, lui qui a manqué le déplacement à Florence en raison d’un problème physique. La confiance règne au sein du staff turinois, et les chances de le revoir ce mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes sont grandes. Le joueur qui est « né à deux pas de la capitale, était devenu au PSG l’un des joueurs les plus prometteurs de France… avant de ‘fuguer’ à la Juve. Les supporters ne l’avaient pas très bien pris à l’époque« , écrit la Gazzetta dello Sport dans ses colonnes. Angel Di Maria avait lui « la chance de se venger, sportivement parlant » demain soir au Parc des Princes, selon le quotidien italien. Cependant, El Fideo ne sera pas sur la pelouse de l’antre du PSG ce mardi soir, il a été jugé trop court et est donc absent du groupe turinois qui fera le déplacement.

Enfin le Corriere dello Sport est de son côté satisfait du retour du capitaine, Leonardo Bonucci et d’Adrien Rabiot, qui sauf surprise de dernière minute devrait être titulaire face à son ancien club. Leandro Paredes a terminé la rencontre fatigué face à la Fiorentina. L’Argentin est le dernier arrivé du mercato des Bianconeri et a disputé son premier match avec un temps de jeu considérable pour lui, étant donné qu’il n’avait joué que des bouts de match avec le PSG, mais postule tout de même à une place de titulaire dans l’entrejeu face à une équipe qu’il a quitté il y a près de deux semaines.