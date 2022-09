Ce mardi, le PSG reçoit sur sa pelouse la Juventus Turin pour le compte de la 1e journée de la Ligue des Champions. À cette occasion, les Rouge et Bleu auront certainement à cœur de démarrer de la meilleure des manières cette nouvelle édition de la C1 après leur piteuse élimination en mars dernier face au Real Madrid (1-0 ; 3-1). Christophe Galtier vient tout juste d’annoncer son groupe pour cette échéance.

Sans surprises, et comme depuis quelques semaines, le groupe Rouge et Bleu affiche complet. Aucun absent n’est donc à déplorer. Vitinha, sorti sur blessure ce samedi face au FC Nantes pour une douleur au genou, s’était entraîné ce matin à part du groupe avant de le réintégrer. Le milieu de terrain portugais fait donc bien partie des 21 joueurs convoqués par le technicien français. À noter la présence des deux dernières recrues parisiennes Carlos Soler et Fabian Ruiz.

Le groupe parisien pour affronter la Juventus

Gardiens : Donnarumma, Navas, Rico

Défenseurs : Ramos, Kimpembe, Hakimi, Mendes Marquinhos, Bernat, Danilo, Mukiele

Milieux : Vitinha, Verratti, Ruiz, Soler, Sanches

Attaquants : Mbappé, Sarabia, Messi, Neymar, Ekitike