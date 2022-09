PSG / Juve : Le onze probable des turinois

Le PSG s’apprête à débuter sa campagne de Ligue de Champions en affrontant le Juventus Turin ce mardi. Sur la pelouse du Parc des Princes, Christophe Galtier devrait aligner ce qui s’apparente à un onze type pour le Paris Saint-Germain. En face, Massimiliano Allegri devra composer sans plusieurs joueurs, tout en restant compétitif, au moins sur le papier.

Les visages familiers à Paris

Selon les derniers échos de la presse et notamment de Gianluca Di Marzio, Massimiliano Allegri devrait mettre en place son habituel 4-3-3, afin de remplacer les absents poste pour poste et ne pas déséquilibrer son onze de départ. Pour garder les buts turinois, Mattia Perin devrait occuper la place habituelle de Wojciech Szczesny. Le portier numéro Bianconeri est touché à la cheville droite. Pour faire face au trio Messi, Mbappé et Neymar, Allegri devrait aligner en défense Danilo, Bonucci, Bremer, et De Sciglio. Capitaine de cette équipe, Leonardo Bonucci n’a disputé que 13 minutes depuis le 15 août dernier face à Sassuolo.

Dans l’entrejeu, Rabiot, Paredes, Miretti devraient être alignés selon Di Marzio. Si les deux anciens parisiens retrouveront le public du Parc des Princes, le jeune (19 ans) Fabio Miretti pourrait lui jouer ses premières minutes en Ligue des Champions. La ligne d’attaque devrait composée de Cuadrado, Vlahovic, et Kostic. A noter également la présence dans le groupe de l’ancien parisien Moïse Kean, qui devrait débuter sur le banc, malgré la possibilité de le voir prendre la place d’Angel Di Maria sur le flanc droit de l’attaque.

Le onze probable de la Juventus Turin