PSG : Kang-In Lee en phase de reprise après sa blessure

La nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Kang-In Lee, avait fait de belles premières impressions lors de sa première mi-temps face au Havre, vendredi dernier. Malheureusement pour le Coréen, le joueur était sorti sur blessure à l’issue du premier acte de la rencontre amicale. Hier, RMC Sport indiquait que le staff médical du club parisien était confiant quant au retour rapide de l’ancien du RCD Majorque. Aujourd’hui, Kang-In Lee a retrouvé le chemin des terrains et s’entraîne seul pour sa phase de reprise.

Il n’aura fallu que quelques ballons à Kang-In Lee pour montrer aux supporters du Paris Saint-Germain une partie de son talent. Technique, percutant et actif dans le cœur du jeu, le Coréen avait réalisé une belle première sous ses nouvelles couleurs, face au Havre vendredi dernier. Cependant, le bonheur n’aura duré qu’un instant, puisque le numéro 19 parisien est sorti avant la fin du premier acte face aux Normands, souffrant d’une gêne à la cuisse. Depuis, le natif d’Incheon n’a pas participé aux entraînements des Rouge & Bleu, à l’occasion du Japan Tour 2023, et n’a pas joué la moindre minute face à Al-Nassr. Hier, RMC Sport indiquait que le staff médical du club de la capitale était assez confiant quant à un retour rapide sur le rectangle vert pour Kang-In Lee. Une information qui se confirme aujourd’hui, car le Paris Saint-Germain a diffusé des images du Coréen à l’entraînement.

Kang-In Lee est donc en phase de reprise, en effectuant une séance individuelle aujourd’hui, le Coréen peut espérer revenir au plus vite avec ses coéquipiers, à l’entraînement collectif. Alors que le Paris Saint-Germain affrontera le Cerezo Osaka demain à 12h20, il n’est pas encore sûr que la quatrième recrue du mercato estival parisien sera de la partie, n’ayant renoué avec le terrain qu’aujourd’hui. Cependant, un autre retour pourrait être espéré pour la rencontre amicale de demain. En effet, Neymar Jr devrait faire son retour sous le maillot parisien, lui qui avait repris les séances collectives quelques jours auparavant, et qui se sent prêt à refouler la pelouse à l’occasion d’une opposition.