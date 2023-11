PSG : La boutique de New-York déménage et s’agrandit

Le PSG poursuit son développement sur le plan marketing à l’international. En ce sens, la boutique officielle du club de la capitale installée à New-York depuis le début près de deux ans devrait déménager et s’agrandir.

Depuis son inauguration, la boutique officielle du Paris Saint-Germain à New-York située sur la 5e Avenue est franc succès. Preuve de ce succès, cette dernière a fermé ses portes le 25 novembre dernier pour rouvrir le 15 décembre prochain à la prestigieuse adresse du 535 de la 5e Avenue. L’occasion pour celle-ci de jouir de plus de 480m2. Sur son site officiel, le PSG déclare au sujet de cette nouvelle boutique qu’elle proposera « une vaste gamme de produits comprenant des maillots d’équipe, des accessoires, ainsi qu’une gamme complète de vêtements d’équipe Nike et Jordan, des collaborations uniques, des collections de mode et des designs Paris Saint-Germain inspirés de New York, exclusivement disponibles à cette nouvelle adresse« . Le directeur de la marque Paris Saint-Germain, Fabien Allègre, déclare à ce sujet dans les colonnes de PSG.FR : « Nous sommes très heureux de l’accueil que nous avons reçu de la part des New-Yorkais depuis notre arrivée en 2022. Nous avons hâte de les accueillir dans un magasin encore plus grand et plus innovant en décembre, toujours situé sur la célèbre 5e Avenue. Cette expansion reflète le succès de la marque Paris Saint-Germain et la stratégie originale de développement de nos boutiques que nous mettons en œuvre à l’échelle mondiale« .