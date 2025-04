PSG : La jeunesse au pouvoir en Ligue des Champions

Le PSG impressionne sur le terrain en Ligue des Champions par son jeu, mais aussi par la jeunesse de son effectif. En 2024 / 2025, le club de la capitale affiche la moyenne d’âge la plus basse de la compétition.

Alors que le Paris Saint-Germain a longtemps compter sur l’expérience de ses stars, le club de la capitale affiche aujourd’hui la moyenne d’âge la plus basse en Ligue des Champions. Avec 24 ans et 110 jours selon Opta, le récent champion de France devance ainsi les 24 ans et 261 jours du FC Barcelone et les 25 ans et 190 jours du LOSC, engagé jusqu’en huitième de finale. Le PSG de 2024 / 2025 est également une des équipes les plus jeunes du 21e siècle en Ligue des Champions à atteindre les quarts de finale de C1 derrière deux équipes : l’Ajax en 2003 (23 ans et 6 jours) et Arsenal en 2009 (23 ans et 235 jours). Sous l’ère QSI, l’équipe de Luis Enrique est la plus jeune jamais construite depuis 2011, devançant la saison passée (24 ans et 343 jours).