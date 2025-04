Anciens : Alexandre Letellier monte au créneau pour défendre Gianluigi Donnarumma

Engagé en quart de finale de Ligue des Champions, le PSG a réalisé un des meilleurs exploits de son histoire récente sur la scène européenne au tour suivant. Pour éliminer Liverpool, les Parisiens ont pu compter sur leur brillant collectif et leur gardien de but.

Après s’être incliné contre le cours du jeu au match aller face à Liverpool (0-1) en huitième de finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a égaliser au tableau d’affichage en s’imposant à son tour à Anfield pour le manche retour. Au terme de 120 minutes, le club de la capitale a arraché son ticket pour les quarts de finale de C1 au bout d’une séance de tirs au but, au cours de laquelle Gianluigi Donnarumma a brillé. Cependant, le portier italien a été pointé du doigt après les 90 premières minutes. Son ancien coéquipier, Alexandre Letellier, défend sa prestation du match aller : « Les matchs où tu touches le moins de ballons c’est les matchs les plus compliqués […] Justement, après ce match-là j’ai trouvé les journalistes très très durs avec Gigio. Pour eux il avait un ballon à jouer et il prend un but. Mais déjà la frappe elle était parfaite, elle est dans son contre-pied, et il a pas touché un ballon, c’était hyper compliqué pour lui« , a-t-il déclaré au micro du podcast 100% PSG Le Mag sur les antennes de Radio France.

Le gardien de but de 34 ans aujourd’hui sans contrat, est ensuite revenu sur le match retour et la prestation de Gianluigi Donnarumma : « Et à l’arrivée où j’étais très content pour lui, c’est la réponse qu’il a apporté au match retour. Pour le coup il en a touché des ballons, et pas des ballons évidents. J’ai le souvenir d’une frappe de Konaté avec le rebond avant qu’il va chercher. Il a été impérial dans les airs, le nombre de centres qu’il a été chercher, c’était incroyable. Il y en avait sur lesquels il fallait être courageux pour y aller et il a tout pris, il a soulagé sa défense. Et derrière la récompense c’est d’arrêter les deux penaltys ce qui qualifie l’équipe« .