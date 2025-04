PSG : Un nouvel entraîneur pour les U17

Le PSG poursuit son changement de cap à tous les étages. Aujourd’hui, c’est dans l’ombre que le changement se fait. En catégorie jeune, le club de la capitale change d’entraîneur pour son groupe U17.

A l’approche de la fin de la saison 2024 / 2025, la direction du centre de formation affine son encadrement. Ainsi, à un an de la fin de son contrat, Yannick Dumas quitte son poste de coach du PSG U17 selon L’Equipe. Ce dernier restera au club, autour de cette catégorie, mais dans un rôle différent. C’est donc Youcef Bouamrane, désormais ex-adjoint, qui devient l’entraîneur du PSG U17. A 29 ans, le franco-algérien est au club depuis juillet 2024, après un passage à la tête des U15 de l’OGC Nice. Ancien joueur, Youcef Bouamrane a évolué du côté de Nancy et de la Reggina, avant de s’envoler pour l’Algérie et plus précisément les clubs de l’USM El Harrach et le CR Belouizdad. En décembre 2017, il prend sa retraite de joueur.