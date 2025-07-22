De retour à l’entraînement la semaine dernière, les Féminines du PSG se préparent actuellement pour la saison 2025-2026.

Après un exercice 2024-2025 décevant, les Féminines du PSG ont décidé de lancer un nouveau cycle. Pour redonner un élan à la section féminine, Paulo César a été nommé entraîneur, après son intérim de fin de saison. Et pour préparer l’exercice 2025-2026, six rencontres amicales seront au programme comme l’a indiqué le PSG via son site internet.

Les Rouge & Bleu affronteront le RC Lens (2 août), Aston Villa (15), le RCS Anderlecht (20), les U23 du Standard de Liège (23) et l’Ajax Amsterdam (30) dans un mois d’août qui s’annonce rythmé. Un adversaire reste encore à être déterminé pour la rencontre amicale du samedi 9 août au Campus PSG. La première journée d’Arkema Première Ligue aura lieu le week-end du 6-7 septembre avec un déplacement sur la pelouse du RC Lens. Voici ci-dessous le programme de pré-saison des Féminines du PSG.

Le programme des Féminines du PSG

Samedi 2 août : RC Lens / PSG (Stade Francois Blin à Avion)

(Stade Francois Blin à Avion) Samedi 9 août : Match à confirmer (Campus PSG)

Vendredi 15 août : PSG / Aston Villa (Stade du Commandant Hebert, à Deauville)

(Stade du Commandant Hebert, à Deauville) Mercredi 20 août : PSG / RSC Anderlecht (Campus PSG)

(Campus PSG) Samedi 23 août : PSG / U23 du Standard de Liège (Campus PSG)

(Campus PSG) Samedi 30 août : PSG / Ajax Amsterdam (Campus PSG)

(Campus PSG) Week-end du 6-7 septembre : RC Lens / PSG (1ère journée d’Arkema Première Ligue / Date, horaire et lieu à confirmer)

(1ère journée d’Arkema Première Ligue / Date, horaire et lieu à confirmer) Vendredi 19 septembre : Le tirage au sort des phases de Ligue de l’UEFA Women’s Champions League