Avec une qualité d’effectif qui laisse grandement à désirer, la direction du PSG devra se montrer actif sur le marché des transferts pour améliorer qualitativement le groupe parisien. Et pour la défense, un nouveau est associé au PSG.

Avec la blessure longue durée de Presnel Kimpembe et l’incertitude autour de l’avenir de Sergio Ramos, en fin de contrat en juin, le secteur défensif du PSG devra être plus étoffé pour la saison 2023-2024. En plus d’un Marquinhos qui va prochainement prolonger et de l’arrivée plus que probable de Milan Skriniar l’été prochain, le board du PSG travaille également sur d’autres pistes pour renforcer son arrière-garde. Et les Rouge & Bleu se pencheraient du côté de la Serie A et plus précisément au SSC Napoli.

Une clause à 50M€ début juillet pour Kim Min-jae

Le club napolitain réalise une saison exceptionnelle. Qualifié pour la première fois de son histoire en quarts de finale de Ligue des champions, Naples est bien parti pour remporter son premier Scudetto depuis 1990 (19 points d’avance sur le dauphin, la Lazio Rome). Si les deux offensifs, Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia sont les principaux acteurs de cette belle saison, un autre joueur est également à mettre en valeur : Kim Min-jae. Recruté l’été dernier pour 18M€ en provenance du Fenerbahçe, le Sud Coréen de 26 ans a parfaitement fait oublier le départ de Kalidou Koulibaly.

Solide dans les duels et combattif, le défenseur central, sous contrat jusqu’en juin 2025, attise les convoitises des grands clubs européens. Et Kim Min-jae pourrait partir pour un montant de 50M€ lors des deux premières semaines de juillet. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, une clause dans son contrat stipule que du 1er au 15 juillet 2023 le joueur sera accessible pour un montant compris entre 45M€ et 50M€. Une information confirmée par Foot Mercato, qui précise cependant que ce montant serait plutôt autour de 52-53M€. Une aubaine pour les clubs européens quand on connaît les négociations difficiles avec le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis. Toujours selon FM, Luis Campos et le PSG seraient également sur d’autres pistes comme Gonçalo Inacio (Sporting CP, 21 ans), déjà suivi l’été dernier et aussi pisté par le Real Madrid, et Pau Torres (26 ans, Villarreal).