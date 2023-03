Un combat de longue haleine serait en passe d’être remporté par les supporters aux quatre coins de la France. La bonne nouvelle est tombée aujourd’hui et concerne l’utilisation d’engins pyrotechniques dans les travées des stades. Un décret a été publié ce mercredi 29 mars à ce sujet.

C’est dans le Journal officiel qu’un décret a donc été publié ce mercredi 29 mars 2023 concernant l’usage d’engins pyrotechniques dans les tribunes de stades de France. Un texte qui indique « l’autorisation expérimentale d’articles pyrotechniques dans les enceintes sportives non couvertes » pour une durée de trois ans, et ce, à partir de ce jeudi. L’usage de fumigènes ne sera donc plus sanctionné par des amendes à l’encontre des clubs comme cela est le cas depuis des années maintenant. A partir du jeudi 30 mars, des fumigènes et autres engins pyrotechniques pourront être utilisés dans les stades sans risquer de sanction financière ou fermeture de tribunes.

Le décret précise : « Cette expérimentation permettra aux clubs sportifs professionnels, en collaboration étroite avec les associations de supporters, et avec l’accord des autorités locales, d’organiser des animations pyrotechniques réalisées par des supporters dans un cadre prédéterminé, encadré et sécurisé« . Si pour les supporters, spectateurs et téléspectateurs le spectacle sera au rendez-vous, le but premier de ce texte est de « tendre vers la disparition de l’utilisation illégale et non sécurisée d’articles pyrotechniques dans les tribunes des stades« .