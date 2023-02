Si le mercato d’hiver a été un réel échec pour le PSG, quelques dossiers restent prioritaires et ouverts sur les bureaux des dirigeants parisiens. Parmi ceux-là, les prolongations de contrat de Presnel Kimpembe et Marquinhos.

Au Paris Saint-Germain depuis l’été 2013, Marquinhos est encore sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2024. A un peu plus d’un an de la fin de son bail, le défenseur central brésilien est sur le point de le prolonger à en croire les derniers échos de la presse. Aujourd’hui, le journaliste italien spécialisé sur le mercato, Fabrizio Romano, avance que « le Paris Saint-Germain se rapproche de la prolongation du contrat de Marquinhos« , en affirmant que « ce n’est qu’une question de temps car Marquinhos veut rester et le PSG est convaincu qu’il fait partie à 100% du projet présent et futur« . Si les discussions semblent être à un point très avancé, le numéro 5 du Paris Saint-Germain n’a pour autant toujours pas parapher de nouveau contrat avec son club, et le dossier n’est toujours pas scellé.

🚨 | La prolongation de Marquinhos n’est pas signée… Mais ce n’est plus qu’une question de temps !

Le PSG est convaincu qu'il fait partie à 100% du projet actuel et futur du club 🇧🇷🔴🔵



📲 @FabrizioRomano pic.twitter.com/0TtNvoYEdl — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 8, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Pour autant, le retournement de situation semble peu probable tant le volonté des deux camps est de prolonger, reste à savoir les émoluments que percevra Marquinhos, et la durée de son nouveau contrat. A 28 ans, le capitaine Rouge & Bleu s’inscrira plus que jamais dans le projet parisien avec la signature d’un nouveau bail.