Cela fait maintenant presque dix saisons complètes que Marquinhos porte la tunique du PSG. Une idylle qui risque de durer encore un bon petit moment si l’on se réfère aux informations d’UOL Esporte ce jour.

Même s’il traverse une passe difficile depuis plusieurs mois, Marquinhos reste un joueur essentiel du PSG. Le capitaine rouge et bleu, qui a succédé à son mentor Thiago Silva à ce rôle, est, avec Marco Verratti, l’un des plus anciens du club. Transfuge de la Roma à l’époque, il avait rallié Paris à l’été 2013. Et presque dix ans plus tard, l’auriverde serait sur le point d’apposer sa signature sur un nouveau contrat longue durée.

Tout est pratiquement acté

Cela fait un moment que c’est dans les tuyaux, cela ne devrait plus tarder à être officialisé : Marquinhos va bel et bien prolonger avec le club de la capitale. C’est UOL qui nous annonce cela ce vendredi soir. Selon Bruno Andrade, journaliste pour le média brésilien, tout serait quasiment bouclé. Seul un petit point de détail resterait à discuter. En effet, les ultimes pourparlers porteraient désormais sur une possible année en option. Si cette dernière venait à être mise en place, ce nouveau bail s’étendrait donc jusqu’en juin 2028. Sinon, il prendra fin un an plus tôt, soit en juin 2027.