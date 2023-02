Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France, le PSG se déplace au Stade Vélodrome ce soir afin d’y affronter l’OM. Une rencontre particulière pour le coach parisien qui s’est confié au micro de France Télévision.

Natif de Marseille, le coach du PSG s’attend à une ambiance électrique ce soir au Vélodrome : « Il va y avoir une forte ambiance, ça va être électrique, ça va être chaud, comme c’est souvent chaud pour un OM – PSG« , a déclaré Christophe Galtier avant de se confier au sujet de son entourage : « La famille sera pour le Paris Saint-Germain, les amis proches également, mais personne sera présent dans les tribunes. Les amis marseillais ? Je ne suis pas en relation avec eux sur cette semaine là (sourire)« . Au-delà de cet aspect-là, le club de la capitale s’apprête à jouer un match crucial pour le reste de sa saison, et n’est pas dans sa meilleure forme actuellement, et le technicien français le sait : « On est en ce début d’année moins dominateur que nous étions à un moment comme en début de saison. Mais après dans ces grands rendez-vous là l’équipe arrive à se reconcentrer. Ce sont des joueurs qui attendent ces grands rendez-vous et dès que les grands matchs décisifs se rapprochent tout le monde se concentre sur l’équipe, le jeu et la préparation du match« . Une méforme et une équipe qui peine à convaincre dans le jeu, ce qui engendre des critiques à l’égard du coach du Paris Saint-Germain : « Ne pas les entendre ça serait être sourd (rire). Je les comprend, je ne vais pas chercher d’excuses. Je savais et on savais tous que ça allait être difficile post-Coupe du Monde. Tout le monde a du mal à retrouver son niveau de jeu, a du mal à se reconnecter. Il faut savoir aussi gagner en souffrant et en ce moment on gagne, en souffrant« .

« Il n’y a pas de psychodrame quand je sors Mbappé, Messi ou Neymar«

Interrogé sur la pression et l’obligation de résultat qu’il peut exister au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, au micro de France Télévision, partage son plaisir d’exercer sous les cieux parisiens. Cependant, ayant connu différents vestiaires en Ligue 1, il fait part des différences connues au cours de sa carrière : « Il n’y a pas de psychodrame quand je sors Mbappé, Messi ou Neymar. Il y a beaucoup de fantasme autour de ça. Ils ont besoin de justice. Il faut être juste. Et le deuxième point, chaque joueur a besoin de franchise. Ensuite vous dire qu’on gère le vestiaire du Paris Saint-Germain comme on gère celui de Nice, Lille ou Saint-Etienne. Non, ça se fait de manière différente. Et surtout pas de réaction à chaud« . Christophe Galtier est ensuite interrogé par Fabien Lévêque afin de savoir s’il avait déjà imaginé entraîner un septuple Ballon d’Or : « Non, jamais … Merci mon Dieu (sourit en regardant vers le ciel)« .

Un entretien à retrouver en intégralité sur les réseaux de France Télévision.