PSG : L’action du CUP devant la Mairie de Paris

Depuis plusieurs semaines, la question de la vente du Parc des Princes fait la une de l’actualité du PSG. Les deux parties se répondent par médias interposés. Du côté de la Mairie on ne veut pas vendre. Face à ce constat les dirigeants parisiens expliquent envisager quitter leur enceinte historique. Quitter le Parc, pas envisageable pour le Collectif Ultras Paris.

Pour encore s’agrandir, le PSG souhaite devenir propriétaire de son propre stade. Dans l’idéal, il voudrait que ce soit au Parc des Princes. Mais la Mairie de Paris via plusieurs voix, dont celle de la maire, Anne Hidalgo, on fait savoir que le stade de la Porte de Saint-Cloud n’était pas à vendre. La Mairie souhaite voir rester le PSG et est prête à étendre son bail de location afin de permettre aux dirigeants parisiens d’effectuer les travaux nécessaires pour rénover le Parc. Mais le club de la capitale a fait savoir qu’il ne comptait pas payer plus de 500 millions d’euros dans des travaux s’il n’est pas propriétaire. Des discussions doivent encore avoir lieu mais le PSG envisage d’autres possibilités si jamais il n’y avait pas d’accord.

« Occupez-vous des trottoirs laissez-nous le Parc »

Les supporters du PSG, très attaché au Parc des Princes, ne veulent pas entendre parler d’un nouveau stade et veulent que les Rouge & Bleu restent dans leur antre historique. Le Collectif Ultras Paris a déjà manifesté son mécontentement envers la Mairie de Paris sur ce désir de ne pas vendre le Parc des Princes, qui pousserait les dirigeants parisiens à envisager un départ. Ce dimanche, quelques heures avant le match des Rouge & Bleu contre Reims…au Parc des Princes, le Collectif Ultras Paris ont dévoilé une action devant la Mairie de Paris. Il a déployé une banderole où est inscrit : « Occupez-vous des trottoirs laissez-nous le Parc. » Sur la publication sur ses réseaux sociaux, le CUP a tagué Anne Hidalgo, ajouté « Le PSG c’est le Parc des Princes » et expliqué que ce n’était que le premier acte. Dans les prochains jours, il y aura d’autres actions pour contester ce choix de ne pas vendre le Parc des Princes.