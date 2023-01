Le grand choc européen s’approche pour le PSG qui reçoit le 14 février le Bayern Munich dans le cadre des huitièmes de finale de C1. Une rencontre qui sera assurément marquée par les différentes absences côté bavarois qui pèseront dans la balance.

Pour son déplacement au Parc des Princes, le Bayern Munich devra faire sans Manuel Neuer. Le portier allemand s’est fracturé la jambe et a d’ores et déjà été remplacé par Yann Sommer à son poste. Le gardien de but suisse s’est engagé avec le Bayern Munich jusqu’en 2025. Sérieusement touché au genou, Lucas Hernandez ne sera également pas de la partie. Un autre point d’interrogation existe et plane au-dessus de la tête des Bavarois : le cas Sadio Mané. Julian Naggelsmann déclarait en conférence de presse au début du mois de janvier qu’idéalement son attaquant pourrait jouer ce match aller. Cependant les derniers échos de la presse notamment de Mundo Deportivo, annoncent que ce dossier devrait glisser doucement vers le forfait pour l’attaquant du Bayern Munich. C’est une source interne qui confiait à nos confrères espagnols que la blessure n’est pas à prendre à la légère et que tout sera fait afin d’éviter la rechute. En ce sens, Sadio Mané pourrait reprendre la compétition, sans pour autant être apte pour la rencontre du 14 février face au Paris Saint-Germain.

Sadio Mané reprend la course

Cependant, les dernières nouvelles restent positives pour le Sénégalais. En effet, le Bayern Munich a communiqué à son sujet en vidéo. L’actuel premier de Bundesliga a publié des images de Sadio Mané qui reprend la course ce mardi. A trois semaines du rendez-vous au Parc des Princes, le numéro 17 bavarois a renfilé les crampons, et refoulé la pelouse afin de courir à nouveau. Un retour qui laissera planer le doute quant à sa présence face au PSG en 8e de finale aller.