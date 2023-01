PSG / SDR : L’arbitre de la rencontre désigné

Pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG affronte le Stade de Reims ce dimanche (20h45 sur Prime Video) au Parc des Princes. Une rencontre capitale sur le plan comptable pour laquelle l’arbitre a été désigné aujourd’hui par la Ligue.

La Ligue a dévoilé les arbitres de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats. Ce dimanche au Parc des Princes c’est Ruddy Buquet qui sera au coup de sifflet pour arbitrer la rencontre entre le PSG et le Stade de Reims. Il sera assisté par Alexandre Viala et Guillaume Debart. La casquette de quatrième arbitre sera portée par Abdelatif Kherradji, tandis que Nicola Rainville et Hamid Guenaoui seront à la VAR. Ruddy Buquet était au sifflet le 28 décembre dernier lors du match face au RC Strasbourg (victoire 2-1) déjà au Parc des Princes. Il arbitrera son 21e match de la saison pour un total jusque-là de 81 cartons jaunes distribués, et 4 cartons rouges.