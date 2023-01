La date et l’horaire du match de Coupe de France contre l’OM connus

Le PSG va affronter l’OM pour les huitièmes de finale de la Coupe de France et on connaît la date de cette affiche.

Après deux rencontres plutôt facile contre Châteauroux (1-3) et Pays de Cassel (0-7), c’est du lourd qui attend le Paris Saint-Germain au tour suivant de la Coupe de France. En effet les hommes de Christophe Galtier vont affronter l’Olympique de Marseille, pour ce qui sera l’immense choc de ce tour. C’est une nouvelle affiche dans un mois HYPER chargé qui verront les Parisiens affronter entre autres Lille, Monaco et… à nouveau Marseille en Ligue 1 mais aussi le Bayern Munich en C1. Retrouvez le récapitulatif de ce marathon ci-contre.

Prime time pour le Classique

C’était attendu des supporters et observateurs, on le sait désormais : le classique qui opposera l’OM au PSG se jouera le… mercredi 8 février prochain. Ce match, qui est bien évidement la grosse affiche de ces 1/8e de finale de la Coupe de France, se jouera au Stade Vélodrome à 21h05 et sera diffusé en clair sur les antennes de France 3. Tout ceci à trois jours d’affronter l’AS Monaco et six avant le Bayern Munich… Si les Parisiens avaient peur de s’ennuyer, ce mois de février ressemble à un sacré saut dans le vide !