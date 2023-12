Le PSG reçoit le FC Metz dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 Uber Eats (mercredi à 21h sur Canal +) au Parc des Princes. Aux abords de son stade, le club de la capitale met en place sa première Fan Zone en marge du dernier match de l’année 2023.

En cette période de fête et autour de son dernier match de l’année 2023, le Paris Saint-Germain met à l’honneur ses supporters et les convie pour un moment tous ensemble aux abords du Parc des Princes quelques heures avant le coup d’envoi de PSG / FC Metz. En effet, sur son site officiel, le club de la capitale détaille l’organisation de la première Fan Zone Rouge & Bleu : « Jeux gonflables, Borne 360°, stands de maquillage, Cadre Instagram, Fan Wall & plein d’autres surprises … Les équipes de PSG TV seront également présentes pour un Kick-Off spécial en duplex depuis la scène installée sous l’écran géant de la Fan Zone Rouge & Bleu, écran géant qui retransmettra en intégralité l’avant-match de la rencontre« . C’est à partir de 18h que les supporters du Paris Saint-Germain pourront se retrouver sur le parvis du stade Jean-Bouin au pied des tribunes Auteuil et Paris : « Le Paris Saint-Germain invite donc tous ses supporters à venir vivre un avant-match convivial & festif […] un événement avec de nombreuses animations, des surprises, de la joie et un esprit festif, le tout dans un lieu si particulier : au pied du Parc des Princes !« .