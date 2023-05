PSG : Le CUP annonce une cessation d’activité

Depuis un peu plus d’une semaine, les relations entre le PSG et ses supporters se tendent. Après les manifestations et revendications du CUP, le club a répondu par une annulation des places de ses fidèles pour le déplacement à Troyes. Un incident qui a donné lieu à une réunion entre les deux parties ce mardi.

Ce mardi 9 mai des représentants du Collectif Ultras Paris ont rencontré des dirigeants du Paris Saint-Germain. Si pour beaucoup l’heure était à l’apaisement, la conclusion de cette réunion mène à un tout autre chemin. En effet, au lendemain de celle-ci, le CUP publie un communiqué officiel afin d’indiquer : « A l’issue de la réunion entre la direction du club et les leaders du Collectif Ultras Paris, le bureau du CUP a décidé la cessation totale de nos activités y compris le hand et les féminines jusqu’à nouvel ordre« . Une nouvelle qui confirme donc l’absence du Collectif Ultras Paris dans les travées du Parc des Princes puis dans les parcages visiteurs lors des déplacements, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Le CUP poursuit dans son communiqué : « La situation que nous jugeons gravissime à plusieurs égards ne doit pas être sous-évaluée et nous n’entendons pas transiger sur nos libertés. Nous attendons des réponses claires du club sur plusieurs points afin d’éventuellement revoir nos positions« .

🚨🚨 Le @Co_Ultras_Paris annonce la cessation totale de leurs activités jusqu'à nouvel ordre



Ils ne seront donc plus présents au Parc des princes ni en déplacement 💥❌

