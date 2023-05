Le PSG est d’ores et déjà au diapason dans la préparation de la saison prochaine. En ce sens, le mercato du club de la capitale devrait être agité, et comme la saison dernière, la première pierre sera vraisemblablement le poste d’entraîneur.

Une saison après son arrivée, Christophe Galtier vit ses derniers instants en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain. La direction du club de la capitale travaille activement afin de trouver un remplaçant au technicien français. Après les échecs qu’ont été l’ancien de l’OGC Nice et Mauricio Pochettino, le dossier de l’entraîneur devrait être sous la main du président Nasser Al-Khelaïfi. En effet, selon nos confrères de Foot Mercato, « bien conscient qu’un électrochoc doit intervenir au plus vite, Nasser Al-Khelaifi s’active pour trouver le remplaçant idoine« . En ce sens, le dirigeant qatari tablerait sur deux pistes. La première, qui a tout d’un long feuilleton qui pourrait prendre fin cet été 2023, mène à José Mourinho. Ce dernier a toujours été apprécié humainement et professionnellement par le président du Paris Saint-Germain. A 60 ans, le technicien portugais est actuellement en poste à l’AS Rome, et sous contrat jusqu’en juin 2024. Cependant, toujours selon Foot Mercato, « l’actuel entraineur de l’AS Roma échange régulièrement avec le boss parisien et des négociations ont déjà commencé« . Plus encore, José Mourinho aurait échangé avec Nasser Al-Khelaïfi de son envie de diriger le Paris Saint-Germain, avec des profils en tête afin de renforcer l’effectif. De ces discussions, le nom de Sofyan Amrabat se démarque. En effet, le milieu de terrain marocain de la Fiorentina a croisé le chemin de José Mourinho sur les pelouses de Série A depuis deux saisons maintenant. Le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde avec les Lions de l’Atlas a même été l’objet de discussions entre son agent et le coach de l’AS Rome afin de se projeter sur le projet PSG. Sur les tablettes du club de la capitale depuis plusieurs mois, Foot Mercato explique que le joueur, cet été, devra composer avec l’offre du FC Barcelone sur la table, qui est à un stade plus avancé que le Paris Saint-Germain dans la course.

🚨 José Mourinho a transmis ses idées à NAK pour remettre le PSG à l’endroit et souhaite faire venir Sofiane Amrabat 🧳



[@Santi_J_FM | @sebnonda]

Thiago Motta dans l’esprit d’Al-Khelaïfi …

Malgré les échanges avec José Mourinho et l’intérêt mutuel, Nasser Al-Khelaïfi « émet tout de même quelques doutes et s’interroge également sur l’intérêt de mettre un personnage aussi clivant que Mourinho à la tête du PSG« . En effet, la caractère trempé du coach portugais collera-t-il avec un vestiaire aussi fragilisé et paradoxalement gonflé en égo que celui du Paris Saint-Germain ?

Ces doutes poussent le président du club de la capitale à mener une double réflexion. La deuxième lie Thiago Motta au PSG. Celle-ci correspond davantage au critère d’ADN et semble moins risqué que celle menant à José Mourinho. Après avoir fait ses premières gammes d’entraîneurs avec la catégorie des U19 du Paris Saint-Germain, l’Italien poursuit sa carrière aujourd’hui en Série A du côté de Bologne. Avec des moyens moindres, l’ancien milieu de terrain Rouge & Bleu parvient tout de même à se hisser à la 10e place du championnat transalpin (actuellement à égalité avec la Fiorentina, 8e). Des performances qui poussent Thiago Motta sur le devant de la scène, le liant à l’Inter Milan, la Juventus Turin ou donc le Paris Saint-Germain selon les derniers échos de la presse. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Bologne, l’Italien entretient de bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi et, selon Foot Mercato, a déjà été dans le passé l’objet de convoitises de la part du président du PSG. Cependant, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier étaient passés devant. Entre José Mourinho et Thiago Motta, le président du club de la capitale devra trancher, mais semble en tous cas avoir la main sur le dossier et décidera de qui reprendra le banc du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine.