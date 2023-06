PSG – Le groupe pour le dernier match de la saison

Demain soir (21 heures), le PSG joue son dernier match de la saison contre Clermont. À la veille de cette rencontre Christophe Galtier a dévoilé son groupe.

Officiellement sacré champion de France la semaine dernière avec son match nul sur la pelouse de Strasbourg (1-1), le PSG va terminer sa saison 2022-2023 demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360) avec la réception – au Parc des Princes – de Clermont. À l’issue de cette rencontre, les Parisiens recevront le trophée de champions. Le club de la capitale soulèvera le trophée pour la onzième fois de son histoire, un record pour la Ligue 1. Pour cette rencontre contre les Clermontois, qui réalisent une très belle saison (huitième du championnat), Christophe Galtier devra faire sans Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Nordi Mukiele et Neymar. Victime d’une lésion à l’adducteur droit lors de la victoire contre Auxerre (1-3), durant laquelle il avait marqué un but, Fabian Ruiz avait manqué le déplacement à Strasbourg. Il ne sera pas sur la pelouse non plus demain. Également absents en Alsace, Marquinhos, qui souffrait d’une légère lésion de l’adducteur droit, et Hugo Ekitike, gêné à l’ischio jambier droit avant Strasbourg, font leur retour dans le groupe. Suspendu lors des deux derniers matches, Achraf Hakimi fait lui aussi son retour dans le groupe. À noter la présence du titi Lucas Lavallée. Juan Bernat, titulaire depuis quelques semaines, ne figure pas dans le groupe. Le PSG n’a pas donné les raisons de l’absence du latéral gauche espagnol pour la rencontre de demain.

Le groupe du PSG pour Clermont

Gardiens (3) : Gianluigi Donnarumma, Alexandre Letellier, Lucas Lavallée

Défenseurs (6) : Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Thimotée Pembélé, Serif Nhaga, El Chadaille Bitshiabu

Milieux (6) : Marco Verratti, Danilo Pereira, Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler, Warren Zaïre-Emery

Attaquants (4) : Kylian Mbappé, Lionel Messi, Ismaël Gharbi, Hugo Ekitike

