Le PSG se serait intéressé à Loïc Badé mais…

Cet été, le PSG devrait recruter un défenseur central en plus de Milan Skriniar. Il se serait intéressé à Loïc Badé mais ce dernier devrait rester à Séville.

Même si le PSG va renforcer sa défense centrale avec l’arrivée de Milan Skriniar, il compte tout de même encore se renforcer dans ce secteur de jeu. Avec l’absence jusqu’à l’automne de Presnel Kimpembe et l’incertitude sur l’avenir de Sergio Ramos, qui arrive en fin de contrat le 30 juin, les dirigeants parisiens se penchent sur les dossiers de défenseurs centraux. Ces derniers jours, c’est Lucas Hernandez qui occupe l’actualité mercato du PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Bayern Munich, et alors qu’il a une proposition de prolongation de contrat du club bavarois, l’international français souhaiterait changer d’air cet été et aurait fait du champion de France sa priorité.

Il va signer quatre ans au Séville FC

Mais Lucas Hernandez n’est pas la seule piste du PSG. Selon les informations de Foot Mercato, le club de la capitale – comme d’autres grands clubs européens – se serait renseigné ces dernières semaines sur la possibilité de recruter Loïc Badé. Prêté par le Stade Rennais à Nottingham Forest l’été dernier, il n’a pas joué une seule minute avec le club anglais, qu’à rejoint Keylor Navas cet hiver. Dans une impasse, il a cassé ce prêt et a dans la foulée rejoint le Séville FC, toujours sous la forme d’un prêt. Performant en Andalousie (26 matches, 2 buts), il a remporté la Ligue Europa cette semaine. Ses dirigeants, convaincus par ses six mois, ont décidé de lever son option d’achat de 12 millions d’euros indique le média footbalistique. Il va signer un contrat de quatre ans avec le club espagnol. « Bien dans sa tête, épanoui dans son nouveau club, Loïc Badé ne pouvait rêver mieux« , conclut Foot Mercato.

Mercato : Lucas Hernandez veut rejoindre le PSG