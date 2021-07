Laurens : “J’adorerais voir Pogba de retour dans sa ville”

Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, Paul Pogba (28 ans), natif de Seine-et-Marne, semble partant pour le PSG. Mais l’opération n’est pas aisée. Pour ne pas dire complexe. Et avec un montant plus proche des 80M€ que des 60M€ même s’il n’a qu’une année de contrat. Sans parler du salaire et des commissions. Interrogé sur le dossier par The Sport Review, le journaliste Julien Laurens (ESPN, BT Sport, RMC Sport) pense toutefois que “cela pourrait arriver.” Indépendamment d’une vente ou non de Kylian Mbappé. “Leonardo et Mino Raiola sont toujours de bons amis. Ils discutent. Mais le PSG devrait d’abord vendre des joueurs comme Ander Herrera“, commente Laurens. “On ne sait jamais, ça peut arriver. J’adorerais voir Pogba, né et élevé à Paris, de retour dans sa ville natale.”