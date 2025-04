PSG : Le Parc des Princes a accueilli une journée exceptionnelle pour le programme One Team

Le PSG a profité de la journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme pour rassembler au Parc des Princes, ce mercredi, une centaine d’enfants, neurotypiques et atteints de troubles du spectre de l’autisme.

Dans le cadre de son programme One Team, le Paris Saint-Germain a organisé une journée exceptionnelle au Parc des Princes, en accueillant une centaine d’enfants neurotypiques et atteints de troubles du spectre de l’autisme. Une journée organisée à l’occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme. Les jeunes enfants étaient originaires de Clamart, Ivry, Lille, Paris-Aubervilliers et Poissy, et issus du programme One Team. Au cours de la journée, le PSG détaille sur son site officiel que « les enfants ont participé à un programme riche et ludique, mêlant ateliers ludiques, séances d’entraînement collectives, découverte des coulisses du Parc des Princes, pique-nique, distribution de maillots, et une rencontre marquante avec le judoka du Paris Saint-Germain et champion olympique, Luka Mkheidze« .

Luka Mkheidze et les enfants du programme One Team le 02/04/2025 au Parc des Princes

Au Parc des Princes ce mercredi 2 avril, la présence de Juliette Méadel, la Ministre déléguée auprès du ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée de la Ville, est à souligner. Cette dernière est venue saluer l’engagement du Club en faveur de l’inclusion sociale et territoriale. Le vice-président de PSG For Communities, Fabien Alègre, a livré son sentiment concernant cette journée du programme One Team du Paris Saint-Germain : « Cette journée au Parc des Princes incarne pleinement l’esprit du programme One Team : un football accessible à tous, au service de l’inclusion et du vivre-ensemble. Voir des enfants venus d’horizons différents partager la même passion, évoluer ensemble sur le terrain, c’est la plus belle récompense pour notre équipe. Cela nous pousse à aller encore plus loin pour faire du sport un vecteur de lien social partout où nous intervenons« . En janvier 2025, le fond de dotation du PSG a annoncé l’internationalisation du programme One Team avec une déclinaison à Doha au Qatar en partenariat avec Qatar Foundation (à travers son Ability Friendly Program) et Generation Amazing Foundation.