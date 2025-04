Fonseca : « Si le PSG peut être champion aussi tôt, c’est qu’il le mérite »

Ce samedi, le PSG peut valider son 13e titre de champion de France. Le club de la capitale serait champion à six journées de la fin. Paulo Fonseca, le coach de l’OL, a pris la défense du PSG.

Le PSG domine la Ligue 1. Le club de la capitale sera sacré champion de France samedi après-midi (17 heures, beIN Sports 1) s’il ne s’incline pas contre Angers. Il deviendrait l’un des champions les plus précoces dans l’histoire du championnat de France. Beaucoup de spécialistes ou de supporters tance la Ligue 1 en raison de la domination du PSG, et beaucoup estiment que le club de la capitale fausse le championnat avec son budget XXL. Paulo Fonseca, le coach de l’Olympique Lyonnais, a tenu à prendre la défense des Rouge & Bleu ainsi que de la Ligue 1.

« Cela ne remet pas en question la qualité du championnat »

« C’est un fait, Paris est une équipe plus forte. Leur investissement est différent des autres clubs, et pour moi, c’est normal. S’ils peuvent être champions aussi tôt, c’est qu’ils le méritent. Mais cela ne remet pas en question la qualité du championnat. Ce n’est pas parce que le PSG est déjà sacré que la Ligue 1 est moins compétitive, lance le coach portugais en conférence de presse. On retrouve ce genre de situation dans d’autres grands championnats, comme en Allemagne avec le Bayern. Notre championnat reste très disputé, il suffit de voir le nombre d’équipes capables de se qualifier pour la Ligue des Champions.«