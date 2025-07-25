PSG : Le retour à l’entraînement décalé

Après une historique et longue saison, les joueur du PSG profitent de leurs vacances et auront le droit à du rab. En effet, prévu le 4 août prochain, la date de la reprise de l’entraînement a été décalée.

Depuis le 13 juillet dernier les joueurs du Paris Saint-Germain sont en vacances après une saison qui aura été on ne peut plus longue. C’est dans la foulée de la finale de la Coupe du Monde des Clubs que les hommes de Luis Enrique ont été libérés. Cependant, certains d’entre eux n’ont pas eu la chance de rejoindre leur famille et lieux de vacances en raison d’une météo capricieuse aux Etats-Unis, ce qui a retardé leur départ de 48h. Ainsi, selon les informations de L’Equipe, la reprise de l’entraînement au Campus PSG, prévue pour le 4 août prochain, est décalée au 6 août. Ousmane Dembélé et ses coéquipiers n’auront donc que quelques jours pour préparer la Supercoupe de l’UEFA face à Tottenham, et prendre son vol pour Udine en Italie, où se jouera la rencontre. Le PSG retrouvera par ailleurs la Ligue 1 onze jours après son retour à l’entraînement.