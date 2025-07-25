Campus PSG

PSG : Le retour à l’entraînement décalé

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane25 juillet 2025

Après une historique et longue saison, les joueur du PSG profitent de leurs vacances et auront le droit à du rab. En effet, prévu le 4 août prochain, la date de la reprise de l’entraînement a été décalée.

Depuis le 13 juillet dernier les joueurs du Paris Saint-Germain sont en vacances après une saison qui aura été on ne peut plus longue. C’est dans la foulée de la finale de la Coupe du Monde des Clubs que les hommes de Luis Enrique ont été libérés. Cependant, certains d’entre eux n’ont pas eu la chance de rejoindre leur famille et lieux de vacances en raison d’une météo capricieuse aux Etats-Unis, ce qui a retardé leur départ de 48h. Ainsi, selon les informations de L’Equipe, la reprise de l’entraînement au Campus PSG, prévue pour le 4 août prochain, est décalée au 6 août. Ousmane Dembélé et ses coéquipiers n’auront donc que quelques jours pour préparer la Supercoupe de l’UEFA face à Tottenham, et prendre son vol pour Udine en Italie, où se jouera la rencontre. Le PSG retrouvera par ailleurs la Ligue 1 onze jours après son retour à l’entraînement.

YouTube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane25 juillet 2025

Articles similaires

Kolo Muani

Randal Kolo Muani dans la short-list de Manchester United ?

25 juillet 2025
Maillot third psg 2025 2026 (1)

Des nouvelles images du troisième maillot du PSG

25 juillet 2025
Carlos Soler

Mercato – Carlos Soler entre la Liga et la Premier League ?

25 juillet 2025
Alexander Isak

Un retour de flamme du PSG dans le dossier Alexander Isak ?

25 juillet 2025
Bouton retour en haut de la page