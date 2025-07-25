Randal Kolo Muani dans la short-list de Manchester United ?

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani devrait quitter le club de la capitale cet été. Il ne manque pas de prétendants.

Arrivé au PSG contre 90 millions d’euros dans les dernières heures du mercato estival 2023, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire à la pointe de l’attaque des Rouge & Bleu. Afin d’avoir plus de temps de jeu, l’international français avait été prêté lors de la deuxième partie de saison 2024-2025 à la Juventus Turin. En Italie, il a retrouvé des couleurs et a attisé la convoitise de plusieurs clubs. La Juve aimerait le conserver alors que les noms de Chelsea ou de l’AC Milan ont été avancés récemment.

A voir aussi : Les demandes du PSG pour laisser filer Kolo Muani à la Juve

Cinq autres attaquants sur la liste de Manchester United

Ce vendredi, une ancienne piste refait surface. Selon les informations du Daily Mail, Manchester United aurait placé l’attaquant du PSG dans une short-list d’attaquants pour venir renforcer son poste de numéro 9. L’ancien nantais figure dans une liste avec Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Ollie Watkins (Aston Villa), Nicolas Jackson (Chelsea), Dusan Vlahovic, son ancien coéquipier à la Juventus et Benjamin Sesko (RB Leipzig). Pour ce dernier, le prix demandé par le club allemand – entre 80 et 100 millions d’euros – pourrait freiner les Red Devils, sauf s’ils arrivent à vendre des joueurs, conclut la publication britannique.