Des nouvelles images du troisième maillot du PSG

Le PSG va bientôt débuter sa saison 2025-2026. Comme chaque année, il aura plusieurs jeux de maillot. Si le domicile et l’extérieur, le même que la saison dernière, ont été dévoilés, la troisième tunique devrait l’être très prochainement.

Comme chaque année, le PSG va posséder plusieurs jeux de maillots pour l’exercice 2025-2026. Si on connaît déjà le domicile et l’extérieur, ce dernier étant le même que l’exercice précédent, on ne connait pas encore le troisième maillot que porteront les coéquipiers de Désiré Doué. Ce vendredi, Footy Headlines, site spécialisé sur les maillots de football a dévoilé de nouvelles images de la future troisième tunique parisienne.

Un hommage à l’emblématique modèle Nike Total 90

Cette dernière sera de couleur rouge avec des touches de bleu. Le logo Nike sera également en bleu avec le logo du PSG, lui aussi en bleu et centré sur le maillot. Footy Headlines indique qu’il y aura deux nuances de rouge avec des bandes de haut en bas sur le torse des joueurs. Cette tunique rendra hommage à l’emblématique modèle Nike Total 90 du début des années 2000. Ce maillot Third devrait être officialisé dans le courant du mois d’août.